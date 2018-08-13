Бойовики влаштували провокацію із залученням цивільних на КПВВ “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Збройні формування РФ вчинили чергову провокацію на КПВВ “Мар’їнка” із залученням цивільного населення. Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомила прес-служба ООС у мережі Facebook, передає УНН.
“Вчора, 12 серпня, збройні формуваннями РФ на КПВВ „Мар’їнка“ намагалися вчинити провокацію із залученням цивільного населення через навмисну затримку процесу пропуску громадян у бік території України. Це спричинило скупчення на КПВВ з боку непідконтрольної Уряду України території більше 40 транспортних засобів. Коли ж до закриття КПВВ о 20:00 лишалося менше 10 хвилин, цивільним дозволили рух у бік України. Таким чином, більшість цих людей мала залишитися ночувати у так званій „сірій зоні“, перед українським КПВВ, а вночі можливі обстріли”, — розповіли у ООС.
У прес-службі додали, що подібна практика не є новою з боку окупантів та широко використовувалася ворогом у попередні роки, щоб потім звинуватити Україну у нехтуванні безпекою цивільного населення і збурити мешканців Донбасу проти української влади через нібито неналежне виконання службових обов’язків представниками Об’єднаних сил.
“Аби уникнути негативних наслідків, командування Об’єднаних сил прийняло рішення продовжити роботу КПВВ ще на 30 хвилин, щоб всі, хто залишився у „сірій зоні“, потрапили на територію України”, — резюмували у ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 12 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 12 разів із важкого озброєння.