Боевики выпустили 25 мин по Крымскому

"Противник продолжал эпизодически нарушать тишину вдоль линии соприкосновения. В Попаснянском районе силы оккупанта провоцировали наших военных на открытие ответного огня с утра и до позднего вечера, а после 22 часов выпустили 3 мины в сторону сил АТО в Новозванивци. Один раз после захода солнца бандформирования нарушили тишину в районе Бахмутской трассы, обстреляв из миномета наши позиции вблизи Золотого. В Крымском враг продолжил применять тяжелое вооружение, выпустив в сутки около 25 мин. Вблизи Станицы Луганской бандформирования применяли исключительно стрелковое оружие, проведя 3 вооруженные провокации продолжительностью от 20 минут до 2:00 каждая", - сообщил А.Лысенко.

По словам А.Лысенко, всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 16 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.