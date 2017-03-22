Боевики выпустили 25 мин по Крымскому

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34215 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103011 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118443 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177418 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129613 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117152 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики выпустили 25 мин по Крымскому

Боевики выпустили 25 мин по Крымскому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Боевики запрошедшие сутки продолжили нарушать режим тишины на луганском направлении, выпустив, в частности, 25 мин по Крымскому. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Противник продолжал эпизодически нарушать тишину вдоль линии соприкосновения. В Попаснянском районе силы оккупанта провоцировали наших военных на открытие ответного огня с утра и до позднего вечера, а после 22 часов выпустили 3 мины в сторону сил АТО в Новозванивци. Один раз после захода солнца бандформирования нарушили тишину в районе Бахмутской трассы, обстреляв из миномета наши позиции вблизи Золотого. В Крымском враг продолжил применять тяжелое вооружение, выпустив в сутки около 25 мин. Вблизи Станицы Луганской бандформирования применяли исключительно стрелковое оружие, проведя 3 вооруженные провокации продолжительностью от 20 минут до 2:00 каждая", - сообщил А.Лысенко.

По словам А.Лысенко, всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 16 вражеских обстрелов.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.

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