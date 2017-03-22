Бойовики випустили 25 мін по Кримському
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Бойовики минулої доби продовжили порушувати режим тиші на луганському напрямку, випустивши, зокрема, 25 мін по Кримському. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Противник продовжив епізодично порушувати тишу вздовж лінії зіткнення. У Попаснянському районі сили окупанта провокували наших військових на відкриття вогню у відповідь з рання і до пізнього вечора, а після 22-ї години випустили 3 міни у бік сил АТО у Новозванівці. Один раз після заходу сонця бандформування порушили тишу у районі бахмутської траси, обстрілявши з міномета наші позиції поблизу Золотого. У Кримському ворог продовжив застосовувати важке озброєння, випустивши за добу близько 25 мін. Поблизу Станиці Луганської бандформування застосовували виключно стрілецьку зброю, провівши 3 збройні провокації тривалістю від 20 хвилин до 2 годин кожна”, — повідомив А.Лисенко.
Зі слів А.Лисенка, усього за минулу добу на луганському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів.
Як повідомляв УНН, один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО.