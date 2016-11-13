Боевики выпустили 17 снарядов из пушек на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили 17 снарядов из пушек по поселку Тоненькое, погиб один человек. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление: после длительного перерыва под огонь вражеской артиллерии попал наш тыловой район - поселок Тоненькое, что под Авдеевкой. Противник выпустил 17 снарядов из пушек калибром 122 мм. Во время этого обстрела погибло одно гражданское лицо. Всего на донецком направлении за прошедшие сутки произошло 6 вражеских обстрелов, все они - с использованием тяжелого вооружения", - сообщил он.