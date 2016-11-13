Бойовики випустили 17 снарядів із гармат на донецькому напрямку

“Донецький напрямок: після тривалої перерви під вогонь ворожої артилерії потрапив наш тиловий район — селище Тоненьке, що під Авдіївкою. Противник випустив 17 снарядів з гармат калібром 122 мм. Під час цього обстрілу загинула одна цивільна особа. Всього на донецькому напрямку минулої доби відбулося 6 ворожих обстрілів, усі вони — із використанням важкого озброєння”, — повідомив він.