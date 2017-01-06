Боевики вчера выпустили 49 мин по позициям ВСУ в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили перемирие возле Авдеевки и Луганского, выпустив по позициям ВСУ 49 мин. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении боевики 6 раз нарушили перемирие, почти все эти случаи произошли в районах Авдеевки и поселка Луганского на Светлодарской дуге. В обоих местах противник стрелял из минометов - в общем по нашим позициям выпустил 49 мин. Также один раз боевики открыли огонь из стрелкового оружия у зайцев", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто не погиб, однако один боец был ранен в районе Новозвановки.