Боевики вчера выпустили 49 мин по позициям ВСУ в Донецкой области

"На донецком направлении боевики 6 раз нарушили перемирие, почти все эти случаи произошли в районах Авдеевки и поселка Луганского на Светлодарской дуге. В обоих местах противник стрелял из минометов - в общем по нашим позициям выпустил 49 мин. Также один раз боевики открыли огонь из стрелкового оружия у зайцев", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто не погиб, однако один боец был ранен в районе Новозвановки.