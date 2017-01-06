Бойовики вчора випустили 49 мін по позиціях ЗСУ на Донеччині

"На донецькому напрямку бойовики 6 разів порушили перемир’я, майже всі ці випадки сталися в районах Авдіївки та селища Луганського на Світлодарській дузі. В обох місцях противник стріляв з мінометів – загалом по наших позиціях випустив 49 мін. Також один раз бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля Зайцевого", - сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Новозванівки.