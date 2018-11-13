Боевики сегодня трижды обстреляли украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12:00, зафиксировано 3 прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер.
По его словам, с 9:45 враг дважды вел минометные обстрелы защитников Крымского. Со стороны оккупированного села Сокольники враг выпустил всего 10 мин калибра 82 мм.
Кроме того, с 10:00 оккупанты вели длительный обстрел из вооружения БМП в сторону защитников Чермалык.
"Наши военные каждый раз вели адекватный огонь с пехотного вооружения, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава. Потерь в результате боевых действий среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - заявил он.
Напомним, 12 ноября, ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями.