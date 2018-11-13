Бойовики сьогодні тричі обстріляли українських військових

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“З початку цієї доби, станом на 12:00, зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ”, — сказав речник.

За його словами, з 09:45 ворог двічі вів мінометні обстріли оборонців Кримського. З боку окупованого села Сокільники ворог випустив загалом 10 мін калібру 82 мм.

Крім того, з 10:00 окупанти вели тривалий обстріл з озброєння БМП в бік захисників Чермалика.

“Наші військові щоразу вели адекватний вогонь у відповідь із піхотного озброєння, з метою збереження життя та здоров’я особового складу. Втрат внаслідок бойових дій серед захисників України від початку поточної доби немає”, — заявив він.

Нагадаємо, 12 листопада, ситуація в районі проведення операції була цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі — із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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