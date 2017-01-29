Боевики шесть раз обстреляли ВСУ на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. За минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям АТО на луганском направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Луганское направление. Вчера самая напряженная ситуация была в районе Крымского. Всего же на луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 6 вражеских обстрелов, два с использованием тяжелого оружия", - сказал А.Мотузяник.
По его словам, во время двух артиллерийских обстрелов противник по украинским позициям выпустил 50 снарядов.
Кроме того между 15:00 и 20:00 произошел ряд вражеских провокаций в Попаснянском районе.
"На участке фронта от российской границы и до Трехизбенки боевые действия вчера не велись", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, в результате штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен .