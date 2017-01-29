Бойовики шість разів обстріляли ЗСУ на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За минулу добу бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям АТО на луганському напрямку. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Луганський напрямок. Вчора найбільш напружена ситуація була в районі Кримського. Всього ж на луганському напрямку за минулу добу зафіксовано 6 ворожих обстрілів, два з використанням важкої зброї",- сказав О.Мотузяник.
За його словами, під час двох артилерійських обстрілів противник по українських позиціях випустив 50 снарядів.
Крім того між 15:00 та 20:00 сталася низка ворожих провокацій у Попаснянському районі.
"На ділянці фронту від російського кордону і до Трьохізбинки бойові дії вчора не велися",- сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено.