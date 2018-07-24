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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36621 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 101312 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123388 просмотра

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8 марта, 10:25 • 130974 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Боевики продолжают ограничивать передвижения представителей ОБСЕ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Представители НВФ продолжают незаконно останавливать представителей ОБСЕ и ограничивать их свободное перемещение на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"21 июля трое вооруженных членов вооруженных формирований снова остановили патруль СММ на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северовостоку от Мариуполя) и не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к Пикузам и в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на "соображения безопасности"). Члены патруля Миссии отметили, что автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что 22 июля на этом же блокпосте к северу от Заиченко трое вооруженных членов вооруженных формирований снова остановили патруль СММ и не пропускали наблюдателей в западном направлении к Пикузам и в южном направлении к Саханке, ссылаясь на "соображения безопасности".

"21 июля четыре вооруженных члена вооруженных формирований снова остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северо-западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) и не пропустили наблюдателей далее, сославшись на "проведение работ по разминированию в этом районе", - добавили в ОБСЕ.

Также, 22 июля на этом же блокпосте, расположенном на автодороге Е 58 к северо-западу от Безыменного, четыре вооруженных члена вооруженных формирований снова остановили патруль СММ и не пропустили наблюдателей далее, сославшись на "соображения безопасности".

Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.

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