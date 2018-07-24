Боевики продолжают ограничивать передвижения представителей ОБСЕ на Донбассе

"21 июля трое вооруженных членов вооруженных формирований снова остановили патруль СММ на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северовостоку от Мариуполя) и не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к Пикузам и в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на "соображения безопасности"). Члены патруля Миссии отметили, что автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях", - сказано в сообщении.



В пресс-службе подчеркнули, что 22 июля на этом же блокпосте к северу от Заиченко трое вооруженных членов вооруженных формирований снова остановили патруль СММ и не пропускали наблюдателей в западном направлении к Пикузам и в южном направлении к Саханке, ссылаясь на "соображения безопасности".



"21 июля четыре вооруженных члена вооруженных формирований снова остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северо-западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) и не пропустили наблюдателей далее, сославшись на "проведение работ по разминированию в этом районе", - добавили в ОБСЕ.



Также, 22 июля на этом же блокпосте, расположенном на автодороге Е 58 к северо-западу от Безыменного, четыре вооруженных члена вооруженных формирований снова остановили патруль СММ и не пропустили наблюдателей далее, сославшись на "соображения безопасности".



Напомним, украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.