Бойовики продовжують обмежувати пересування представників ОБСЄ на Донбасі

"21 липня троє озброєних членів збройних формувань знову зупинили патруль СММ на блокпості на північ від н. П. Заїченко (непідконтрольний уряду, 26 км до північний схід від Маріуполя) і не дозволили спостерігачам проїхати в західному напрямку до Пікуза і в південному напрямку до н. п. Саханка (непідконтрольний уряду, 24 км на північний схід від Маріуполя), пославшись на "міркування безпеки"). Члени патруля Місії відзначили, що автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках", - сказано в повідомленні.



У прес-службі підкреслили, що 22 липня на цьому ж блокпості на північ від Заїченко троє озброєних членів збройних формувань знову зупинили патруль СММ і не пропускали спостерігачів в західному напрямку до Пікуза і в південному напрямку до Саханка, посилаючись на "міркування безпеки".



"21 липня чотири збройних члена збройних формувань знову зупинили патруль СММ на блокпості, розташованому на автодорозі Е58 на північний захід від н. П. Безіменне (непідконтрольний уряду, 30 км на схід від Маріуполя) і не пропустили спостерігачів далі, пославшись на "проведення робіт з розмінування в цьому районі", - додали в ОБСЄ.



Також, 22 липня на цьому ж блокпості, розташованому на автодорозі Е 58 на північний захід від Безіменного, чотири збройних члена збройних формувань знову зупинили патруль СММ і не пропустили спостерігачів далі, пославшись на "міркування безпеки".



Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.