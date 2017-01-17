Боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская и села Сизое трижды велся огонь из автоматических, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении села Новозвановка Попаснянского района боевики применяли противотанковые и автоматические гранатометы.