Бойовики продовжили обстріли позицій ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу ЛОДА.
Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська та села Сизе тричі вівся вогонь з автоматичних, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
У напрямку села Новозванівка Попаснянського району бойовики застосовували протитанкові та автоматичні гранатомети.