Боевики продолжили обстрелы на мариупольском направлении - штаб АТО

"Особенно остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Водяное. В течение часа, начиная с 09:00 противником применена артиллерия калибром 122 миллиметра - 14 выстрелов, а также СПГ по позициям Вооруженных Сил Украины, что является грубым нарушением Минских договоренностей ", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО, согласно сообщению, свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и Вооруженных Сил Украины.

Напомним, за минувшие сутки в зоне пороведення АТО пророссийские боевики 76 раз обстреляли позиции украинских военных .