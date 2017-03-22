Боевики продолжили обстрелы на мариупольском направлении - штаб АТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34073 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102974 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118409 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177382 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124607 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117146 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики продолжили обстрелы на мариупольском направлении - штаб АТО

Боевики продолжили обстрелы на мариупольском направлении - штаб АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская сторона ОЦКК констатирует, что   далее продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРЛО позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на Мариупольском направлении. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТO в Facebook, сообщает УНН.

"Особенно остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Водяное. В течение часа, начиная с 09:00 противником применена артиллерия калибром 122 миллиметра - 14 выстрелов, а также СПГ по позициям Вооруженных Сил Украины, что является грубым нарушением Минских договоренностей ", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО, согласно сообщению, свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и Вооруженных Сил Украины.

Напомним, за минувшие сутки в зоне пороведення АТО пророссийские боевики 76 раз обстреляли позиции украинских военных .

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