Боевики продолжили обстрелы на мариупольском направлении - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская сторона ОЦКК констатирует, что далее продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРЛО позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на Мариупольском направлении. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТO в Facebook, сообщает УНН.
"Особенно остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Водяное. В течение часа, начиная с 09:00 противником применена артиллерия калибром 122 миллиметра - 14 выстрелов, а также СПГ по позициям Вооруженных Сил Украины, что является грубым нарушением Минских договоренностей ", - говорится в сообщении.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО, согласно сообщению, свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и Вооруженных Сил Украины.
Напомним, за минувшие сутки в зоне пороведення АТО пророссийские боевики 76 раз обстреляли позиции украинских военных .