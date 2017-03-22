Бойовики продовжили обстріли на маріупольському напрямку - штаб АТО

“Особливо залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Водяне. Протягом години, починаючи з 09:00 противником застосовано артилерію калібром 122 міліметри — 14 пострілів, а також СПГ по позиціям Збройних Сил України, що є грубим порушенням Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Такі дії незаконних збройних формувань ОРЛО, згідно з повідомленням, свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та Збройних Сил України.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні пороведення АТО проросійські бойовики 76 разів обстріляли позиції українських військових.