Бойовики продовжили обстріли на маріупольському напрямку - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська сторона СЦКК констатує, що надалі продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРЛО позицій Збройних Сил України та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на Маріупольському напрямку. Про це повідомив прес-центр штабу АТO у Facebook, повідомляє УНН.
“Особливо залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Водяне. Протягом години, починаючи з 09:00 противником застосовано артилерію калібром 122 міліметри — 14 пострілів, а також СПГ по позиціям Збройних Сил України, що є грубим порушенням Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Такі дії незаконних збройних формувань ОРЛО, згідно з повідомленням, свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення та Збройних Сил України.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні пороведення АТО проросійські бойовики 76 разів обстріляли позиції українських військових.