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Боевики по Авдеевке выпустили более 30 танковых снарядов

Боевики по Авдеевке выпустили более 30 танковых снарядов

Киев  •  УНН

 • 7887 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки по Авдеевке боевики выпустили более 30 танковых и около 60 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Обстановка остается аналогичной двум предыдущим суткам. Так, бандформирования продолжили обстрелы наших позиций на Светлодарской дуге. Подавляющее число случаев нарушения перемирия было с применением легкого вооружения, включая снайперское оружие. Впрочем наиболее дерзко враг продолжает вести себя в Авдеевке и ее окрестностях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки там российско-оккупационные войска выпустили более 30 танковых снарядов, около 60 минометных, широко применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем", - сообщил А.Лысенко.

Также, по его словам, три краткосрочных вражеских минометных обстрела произошло в районе Донецкого аэропорта.

Не прошли спокойно сутки и для защитников Зайцева. С южного направления после 23 часов враг провел артиллерийско-минометный обстрел, во время которого выпустил с десяток мин и 2 десятка артиллерийских снарядов. Один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего, повреждены окна и ограждение и почти полностью разрушено хозяйственное здание.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов, в том числе 17 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.

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