Боевики по Авдеевке выпустили более 30 танковых снарядов

"Обстановка остается аналогичной двум предыдущим суткам. Так, бандформирования продолжили обстрелы наших позиций на Светлодарской дуге. Подавляющее число случаев нарушения перемирия было с применением легкого вооружения, включая снайперское оружие. Впрочем наиболее дерзко враг продолжает вести себя в Авдеевке и ее окрестностях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки там российско-оккупационные войска выпустили более 30 танковых снарядов, около 60 минометных, широко применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем", - сообщил А.Лысенко.

Также, по его словам, три краткосрочных вражеских минометных обстрела произошло в районе Донецкого аэропорта.

Не прошли спокойно сутки и для защитников Зайцева. С южного направления после 23 часов враг провел артиллерийско-минометный обстрел, во время которого выпустил с десяток мин и 2 десятка артиллерийских снарядов. Один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего, повреждены окна и ограждение и почти полностью разрушено хозяйственное здание.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов, в том числе 17 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения в сутки в зоне АТО.