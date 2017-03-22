Бойовики по Авдіївці випустили понад 30 танкових снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби по Авдіївці бойовики випустили понад 30 танкових та близько 60 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Обстановка залишається аналогічною двом попереднім добам. Так, бандформування продовжили обстріли наших позицій на світлодарській дузі. Переважна кількість випадків порушення перемир’я була із застосуванням легкого озброєння, включно зі снайперською зброєю. Втім найзухваліше ворог продовжує поводити себе у Авдіївці та на її околицях. За даними Генштабу, за минулу добу там російсько-окупаційні війська випустили понад 30 танкових снарядів, близько 60 мінометних, широко застосовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем”, — повідомив А.Лисенко.
Також, з його слів, три короткотривалих ворожих мінометних обстріли відбулися в районі Донецького летовища.
Не пройшла спокійно доба і для оборонців Зайцевого. З південного напрямку після 23-ї години ворог провів артилерійсько-мінометний обстріл, під час якого випустив з десяток мін та 2 десятки артилерійських снарядів. Один зі снарядів потрапив у приватне домоволодіння, внаслідок чого, пошкоджено вікна і огорожу та майже повністю зруйновано господарчу будівлю.
Всього за минулу добу, за даними Міноборони, на донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстрілів, зокрема 17 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО.