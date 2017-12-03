Боевики ОРДЛО заинтересованы в обострении конфликта - СЦКК

Сообщается, что артиллерия НВФ ОРДО обстреляла позиции подразделений АТО в районе Новолуганское и Водяного.

Так, вечером 2-го декабря текущего года во время обстрела позиций подразделений АТО на Донецком и Луганском направлениях в районе поселков Новолуганское и Водяное по направлению населенных пунктов Доломитного и Заиченко, НВФ ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли артиллерию калибра 152 и 122 мм, станковые, автоматические и ручные гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО и ОРЛО, которые свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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