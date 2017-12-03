Боевики ОРДЛО заинтересованы в обострении конфликта - СЦКК

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106281 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123047 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104729 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО позиции подразделений АТО вдоль линии разграничения с оружия запрещенного минскими договоренностями, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что артиллерия НВФ ОРДО обстреляла позиции подразделений АТО в районе Новолуганское и Водяного.

Так, вечером 2-го декабря текущего года во время обстрела позиций подразделений АТО на Донецком и Луганском направлениях в районе поселков Новолуганское и Водяное по направлению населенных пунктов Доломитного и Заиченко, НВФ ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли артиллерию калибра 152 и 122 мм, станковые, автоматические и ручные гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НВФ ОРДО и ОРЛО, которые свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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