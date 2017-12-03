Бойовики ОРДЛО зацікавлені в загострені конфлікту - СЦКК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку НЗФ ОРДО і ОРЛО позиції підрозділів АТО вздовж лінії розмежування із зброї забороненої Мінськими домовленостями, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що артилерія НЗФ ОРДО обстріляла позиції підрозділів АТО в районі Новолуганського і Водяного.

Так, ввечері 2-го грудня поточного року під час обстрілу позицій підрозділів АТО на Донецькому та Луганському напрямках в районі селищ Новолуганське і Водяне з напрямку населених пунктів Доломитне і Заіченко, НЗФ ОРДО і ОРЛО неодноразово застосовували артилерію калібру 152 і 122 мм, станкові, автоматичні та ручні гранатомети, міномети калібру 120 і 82 мм, а також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Українська сторона СЦКК засуджує такі дії НЗФ ОРДО і ОРЛО, які свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей" - йдеться в повідомленні.

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