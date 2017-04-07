Боевики обстреляли из минометов Красногоровку и Новотроицкое

“Мариупольское направление. Подавляющее большинство вооруженных инцидентов произошло на участке фронта Павлополь-Широкино. Кроме легкого вооружения, противник активно применял бронетехнику, а также минометы. Наибольшее количество обстрелов произошло в Широкино, их зафиксировано 10. Также боевые действия велись в Красногоровке и Новотроицком. На обоих рубежах оккупанты применили минометы”, — сказал он.

Всего за минувшие сутки, 6 апреля, по данным Минобороны, на мариупольском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, три из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения.