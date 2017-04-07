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Бойовики обстріляли з мінометів Красногорівку і Новотроїцьке

Бойовики обстріляли з мінометів Красногорівку і Новотроїцьке

Київ • УНН

 • 7448 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулої доби бойовики обстріляли з використанням мінометів Красногорівку та Новотроїцьке. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.

“Маріупольський напрямок. Переважна більшість збройних інцидентів сталася на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Крім легкого озброєння, противник активно застосовував бронетехніку, а також міномети. Найбільша кількість обстрілів сталася в Широкіному, їх зафіксовано 10. Також бойові дії велися у Красногорівці і Новотроїцькому. На обох рубежах окупанти застосували міномети”, — сказав він.

Всього минулої доби, 6 квітня, за даними Міноборони, на маріупольському напрямку сталося 29 ворожих обстрілів, три з них із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військових зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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