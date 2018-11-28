Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает УНН.
“Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован один вражеский обстрел наших оборонительных позиций вблизи н.п. Пески, где враг применил гранатометы”, — сказал Чернобай.
По его словам, потери в результате боевых действий с начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Потерь не допущено.