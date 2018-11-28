Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Пісків

КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай, передає УНН.