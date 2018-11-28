Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай, передає УНН.
“З опівночі, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано один ворожий обстріл наших оборонних позицій поблизу н.п. Піски, де ворог застосував гранатомети”, — сказав Чернобай.
За його словами, втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Втрат не допущено.