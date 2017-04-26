Боевики обстреляли окрестности Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вечером, 26 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали окраине населенного пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"Вечером, 26 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали окраине населенного пункта. На данном направлении подразделения российско-оккупационных войск применяли минометы калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометы ", - говорится в сообщении.
Сейчас информация о пострадавших и разрушений зданий населенного пункта уточняется.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 65 раз вели огонь по позициям украинских военных.