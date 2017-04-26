Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ввечері, 26 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Ввечері, 26 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. На даному напрямку підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети,” — йдеться в повідомленні.
Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 65 разів вели вогонь по позиціях українських військових.