Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки

“Ввечері, 26 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. На даному напрямку підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети,” — йдеться в повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 65 разів вели вогонь по позиціях українських військових.