Боевики оборудуют новые позиции для артиллерии в "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Боевики оборудуют новые позиции для по меньшей мере двух батарей ствольной артиллерии в "ДНР". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Оккупанты ведут инженерное оборудование новых позиций для артиллерии в районе южнее полосы Горловка-Енакиево (севернее н.п. Алмазное). Позиции оборудуются для минимум двух батарей ствольной артиллерии (12 ед.). Также в данный район ожидается переброска танковых подразделений оккупантов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после усиления Докучаевской группировки российско-террористических войск в течение последней недели, на этом участке отмечается существенная активизация противника.
"Между тем, продолжается переброска на Докучаевск со стороны Старобешево через Стылу боеприпасов и предметов материально-технического снабжения для подразделений оккупантов (порядка 18-20 единиц автотранспорта в светлое время суток)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики на участке Докучаевск-Александровка усиливают свою тактическую группу.