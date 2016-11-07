Бойовики обладнують нові позиції для артилерії у "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Бойовики обладнують нові позиції для щонайменше двох батарей ствольної артилерії у "ДНР". Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Окупанти ведуть інженерне обладнання нових позицій для артилерії у районі південніше смуги Горлівка-Єнакієво (на північ від н.п.Алмазне). Позиції обладнуються для мінімум двох батарей ствольної артилерії (12 од.). Також у зазначеному районі очікується перекидання танкових підрозділів окупантів”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що після посилення Докучаєвського угруповання російсько-терористичних військ протягом останнього тижня, на цій ділянці відзначається істотна активізація противника.
“Тим часом триває перекидання до Докучаєвська з боку Старобешевого через Стилу боєприпасів і предметів матеріально-технічного постачання для підрозділів окупантів (порядку 18-20 одиниць автотранспорту у світлий час доби)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики на ділянці Докучаєвськ-Олександрівка підсилюють свою тактичну групу.