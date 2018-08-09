Боевики не пустили ОБСЕ в Новоазовск - Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На прошлой неделе вооруженные формирования не пустили СММ ОБСЕ в Новоазовск на юге Донецкой области и продержали их за городом более 5 часов. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"На прошлой неделе мы с коллегами из СММ ОБСЕ пытались попасть в Новоазовск на юге Донецкой области. Мы хотели поехать туда и осуществить мониторинг безопасности и гуманитарной ситуации. Но нас остановили за городом и мы прождали более 5 часов, в то время как другие гражданские передвигались без каких либо препятствий", - сказал Хуг.
В течение 5 часов, вместо фактов, все что слышали работники СММ - это отговорки, подчеркнул он.
"Вместо того, чтобы пропустить СММ ОБСЕ и дать возможность установить факты, вместо того, чтобы обеспечить нам безопасный и беспрепятственный доступ по Украине, в частности в районах на юге Донецкой области, которые не контролируются правительством, отдельные лица обвиняют СММ в том, что она не отчитывается, не устанавливает фактов относительно вероятного инцидента и не выполняет свою работу", - отметил заместитель председателя СММ.
Напомним, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на этой неделе не удалось подтвердить факт гибели трех человек в неподконтрольных правительству районе на юге Донецкой области из-за отказа вооруженных формирований предоставить СММ доступ в район.