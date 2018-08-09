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Бойовики не пустили ОБСЄ в Новоазовськ - Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого тижня збройні формування не впустили СММ ОБСЄ у Новоазовськ на півдні Донецької області та протримали їх за містом понад 5 годин. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

Бойовики не пустили ОБСЄ в Новоазовськ - Хуг

"Минулого тижня ми з колегами з СММ ОБСЄ намагались потрапити в Новоазовськ на півдні Донецької області. Ми хотіли поїхати туди й здійснити моніторинг безпекової й гуманітарної ситуації. Натомість нас зупинили за містом і ми прочекали понад 5 годин, у той час як інші цивільні пересувалися без жодних перешкод", - сказав Хуг.

Впродовж 5 годин, замість фактів, все що чули працівники СММ – це відмовки, наголосив він.

"Замість того, щоб пропустити СММ ОБСЄ і дати можливість встановити факти, замість того, щоб забезпечити нам безпечний і безперешкодний доступ по Україні, зокрема у районах на півдні Донецької області, які не контролюються урядом, окремі особи звинувачують СММ в тому, що вона не звітує, не встановлює фактів стосовно ймовірного інциденту і не виконує свою роботу", - зазначив заступник голови СММ.

Нагадаємо, спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ цього тижня не вдалось підтвердити факт загибелі трьох осіб у непідконтрольному урядові районі на півдні Донецької області через відмову збройних формувань надати СММ доступ до району.

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