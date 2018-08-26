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Боевики не пустили миссию ОБСЕ в Новоазовск и Заиченко

Киев • УНН

 • 7015 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Боевики российско-террористических группировок не пустили членов миссии ОБСЕ в Новоазовск и Заиченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операция объединенных сил, передает УНН.

Боевики не пустили миссию ОБСЕ в Новоазовск и Заиченко

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. 23 августа 2018 боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах Заиченко и Новоазовска", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.

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