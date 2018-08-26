Боевики не пустили миссию ОБСЕ в Новоазовск и Заиченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Боевики российско-террористических группировок не пустили членов миссии ОБСЕ в Новоазовск и Заиченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операция объединенных сил, передает УНН.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. 23 августа 2018 боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах Заиченко и Новоазовска", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.