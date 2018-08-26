Бойовики не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська та Заїченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Бойовики російсько-терористичних угруповань не пустили членів місії ОБСЄ до Новоазовська та Заїченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Операція об'єднаних сил, передає УНН.
“Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. 23 серпня 2018 року бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ у районах Заїченко та Новоазовськ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.