Боевики не предоставили гарантий безопасности ремонтникам на Донбассе

"Украинская сторона совместного центра контроля и координация заявила, что незаконные вооруженные формирования отказались предоставить гарантии безопасности для ремонтников, которые должны работать на ряде важных промышленных объектов в прифронтовой зоне: Авдеевский коксохимический завод - налаживание электро- и водоснабжения, "Бахмутский Аграрный Союз" - разминирование, газораспределительная станция в Красногоровке - подключение к газу нескольких десятков тысяч людей, фенольный завод в Новгородском", - сказал А.Лысенко.

По его словам, такие действия российско-оккупационных войск не только усиливают страдания гражданских, но и угрожают региону экологическим бедствием.

Также он добавил, что десятки предприятий на оккупированной территории уже порезаны на металлолом или вывезены в Россию, то есть похищены.

Как сообщал УНН, несмотря на договоренность незаконные вооруженные формирования обстреляли ремонтников газопровода в районе Марьинки.