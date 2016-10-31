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Боевики не предоставили гарантий безопасности ремонтникам на Донбассе

Боевики не предоставили гарантий безопасности ремонтникам на Донбассе

Киев • УНН

 • 5530 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По заявлению украинской стороны СЦКК, боевики не предоставили гарантий безопасности ремонтникам на Донбассе. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.

"Украинская сторона совместного центра контроля и координация заявила, что незаконные вооруженные формирования отказались предоставить гарантии безопасности для ремонтников, которые должны работать на ряде важных промышленных объектов в прифронтовой зоне: Авдеевский коксохимический завод - налаживание электро- и водоснабжения, "Бахмутский Аграрный Союз" - разминирование, газораспределительная станция в Красногоровке - подключение к газу нескольких десятков тысяч людей, фенольный завод в Новгородском", - сказал А.Лысенко.

По его словам, такие действия российско-оккупационных войск не только усиливают страдания гражданских, но и угрожают региону экологическим бедствием.

Также он добавил, что десятки предприятий на оккупированной территории уже порезаны на металлолом или вывезены в Россию, то есть похищены.

Как сообщал УНН, несмотря на договоренность незаконные вооруженные формирования обстреляли ремонтников газопровода в районе Марьинки.

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