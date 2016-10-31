Бойовики не надали гарантії безпеки ремонтникам на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За заявою української сторони СЦКК, бойовики не надали гарантії безпеки ремонтникам на Донбасі. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає УНН.
“Українська сторона спільного центру контролю та координація заявила, що незаконні збройні формування відмовилися надати гарантії безпеки для ремонтників, які мають працювати на низці важливих промислових об’єктів у прифронтовій зоні: Авдіївський коксохімічний завод — налагодження електро- та водопостачання, „Бахмутський Аграрний Союз“ — розмінування, газорозподільна станція у Красногорівці — підключення до газу кількох десятків тисяч людей, фенольний завод у Новгородському”, — сказав А.Лисенко.
За його словами , такі дії російсько-окупаційних військ не лише посилюють страждання цивільних, а й загрожують регіону екологічним лихом.
Також він додав, що десятки підприємств на окупованій території вже порізані на металобрухт або вивезені до Росії, тобто викрадені.
Як повідомляв УНН, незважаючи на домовленість незаконні збройні формування обстріляли ремонтників газопроводу в районі Мар’їнки.