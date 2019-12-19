Боевики наращивают интенсивность подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В зоне ООС боевики наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений, а также отрабатывают проведения практических стрельб, в том числе в сложных погодных условиях и ночью. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки артиллерийских и разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - отметил Мотузяник.
В первую очередь, артиллерийские подразделения российских оккупационных войск отрабатывают вопросы проведения практических стрельб, в том числе в сложных погодных условиях и ночью.
Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, разведывательные подразделения оккупантов главные усилия сосредотачивают на отработке вопросов применения беспилотных летательных аппаратов и своевременной передачи координат обнаруженных объектов для их огневого поражения артиллерийскими и минометными расчетами.
Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов.