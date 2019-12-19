Бойовики нарощують інтенсивність підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В зоні ООС бойовики нарощують інтенсивність бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів, а також відпрацьовують проведення практичних стрільб, у тому числі у складних погодних умовах та вночі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність спільних заходів бойової підготовки артилерійських та розвідувальних підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - зазначив Мотузяник.
У першу чергу, артилерійські підрозділи російських окупаційних військ відпрацьовують питання проведення практичних стрільб, у тому числі в складних погодних умовах та вночі.
Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, розвідувальні підрозділи окупантів головні зусилля зосереджують на відпрацюванні питань застосування безпілотних літальних апаратів та своєчасній передачі координат виявлених об’єктів для їх вогневого ураження артилерійськими й мінометними розрахунками.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі посилюють передові позиції своїх військ додатковими розрахунками протитанкових ракетних комплексів.