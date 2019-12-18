Бойовики посилюють передові позиції додатковими протитанковими ракетними комплексами – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі посилюють передові позиції своїх військ додатковими розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Бойовики посилюють передові позиції своїх військ додатковими розрахунками протитанкових ракетних комплексів з метою нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування відкриття вогню у відповідь", - сказав Гуцуляк.
Також, за даними розвідки, проводяться тренування артилерійських підрозділів окупантів з відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі позиції, управління вогнем та нанесення вогневого ураження підрозділам Об’єднаних сил.
"При цьому, противник продовжує порушувати Мінські домовленості щодо відведення 122-мм артилерійських систем", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, за даними розвідки, від початку грудня на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей завезли три тонни паливно-мастильних матеріалів, а минулого тижня перемістили колону бронетехніки та артилерійського озброєння.