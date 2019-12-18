Боевики усиливают передовые позиции дополнительными противотанковыми ракетными комплексами - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Боевики на Донбассе усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Боевики усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования открытия ответного огня", - сказал Гуцуляк.
Также, по данным разведки, проводятся тренировки артиллерийских подразделений оккупантов с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управления огнем и нанесения огневого поражения подразделениям Объединенных сил.
"При этом, противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем", - отметил Гуцуляк.
Напомним, по данным разведки, с начала декабря на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей завезли три тонны горюче-смазочных материалов, а на прошлой неделе переместили колонну бронетехники и артиллерийского вооружения.