Боевики на Донбассе применили запрещенное минскими соглашениями вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
По информации пресс-центра, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Золотое, Авдеевка, Гранитное, Гнутово, Водяное и Лебединское.
"Во время обстрелов в районе Авдеевки враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отметили в сообщении.
Напомним, 24 августа ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.