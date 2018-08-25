Бойовики на Донбасі застосували заборонене мінськими угодами озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.
За інформацією прес-центру, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське.
"Під час обстрілів в районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також відзначили, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил допущено не було.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, 24 серпня ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.