Боевики в Донбассе взяли под стражу четырех российских военных

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На оккупированном Донбассе 2 декабря было начато расследование 17 преступлений, которые были совершены российскими военными, четырех человек взяли под стражу. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.