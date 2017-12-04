Боевики в Донбассе взяли под стражу четырех российских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На оккупированном Донбассе 2 декабря было начато расследование 17 преступлений, которые были совершены российскими военными, четырех человек взяли под стражу. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По информации разведки Министерства обороны Украины, 2 декабря начато расследование 17 преступлений, совершенных российскими военными. Четырех преступников боевики взяли под стражу", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще четверо получили ранения.