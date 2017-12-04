Бойовики на Донбасі взяли під варту чотирьох російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На окупованому Донбасі 2 грудня було розпочато розслідування 17 правопорушень, які були скоєні російськими військовими, чотирьох осіб взяли під варту. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За інформацією розвідки Міністерства оборони України, 2 грудня розпочато розслідування 17 правопорушень, скоєних російськими військовими. Чотирьох злочинців бойовики взяли під варту", - повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО один боєць Збройних сил України загинув, ще четверо отримали поранення.