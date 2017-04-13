Боевики на Донбассе ввели запрет на выезд профессиональных кадров из промышленных предприятий - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Оккупационные власти на территории отдельных районов Донецкой области ввели запрет на выезд из оккупированных территорий в Украину профессиональных кадров, работающих на важных промышленных предприятиях. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"На фоне массового оставления отдельных районов Донецкой области профессиональными специалистами и потери кадрового потенциала марионеточного руководителями этих районов посредством репрессивных органов принимаются ограничительные меры по предупреждению оттока профессиональных кадров с предприятий, имеющих важное значение для промышленного комплекса региона. С этой целью для работников таких предприятий введен запрет на выезд на подконтрольную Украины территорию с внесением установочных данных в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в так называемых пунктах перехода через линию разграничения", - сказал О.Слободян.
По его словам, единственной возможностью попасть на территорию Украины для этой категории лиц является выезд из временно оккупированных районов Донецкой области сначала в РФ, через неподконтрольный украинской власти участок границы с последующим пересечением российско-украинской границы в пунктах пропуска.
"Подобные ограничения лишают украинских граждан получения социальной помощи и пенсионных выплат, посещения родственников и других необходимых вопросов", - рассказал он.
Как сообщал УНН, пункты пропуска в зоне проведения АТО на пасхальные и майские праздники будут работать в штатном режиме и ограничения возможны только в условиях ухудшения ситуации безопасности.