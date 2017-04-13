Боевики на Донбассе ввели запрет на выезд профессиональных кадров из промышленных предприятий - ГПСУ

"На фоне массового оставления отдельных районов Донецкой области профессиональными специалистами и потери кадрового потенциала марионеточного руководителями этих районов посредством репрессивных органов принимаются ограничительные меры по предупреждению оттока профессиональных кадров с предприятий, имеющих важное значение для промышленного комплекса региона. С этой целью для работников таких предприятий введен запрет на выезд на подконтрольную Украины территорию с внесением установочных данных в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в так называемых пунктах перехода через линию разграничения", - сказал О.Слободян.

По его словам, единственной возможностью попасть на территорию Украины для этой категории лиц является выезд из временно оккупированных районов Донецкой области сначала в РФ, через неподконтрольный украинской власти участок границы с последующим пересечением российско-украинской границы в пунктах пропуска.

"Подобные ограничения лишают украинских граждан получения социальной помощи и пенсионных выплат, посещения родственников и других необходимых вопросов", - рассказал он.

Как сообщал УНН, пункты пропуска в зоне проведения АТО на пасхальные и майские праздники будут работать в штатном режиме и ограничения возможны только в условиях ухудшения ситуации безопасности.