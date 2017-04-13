Бойовики на Донбасі ввели заборону на виїзд професійних кадрів з промислових підприємств - ДПСУ

“На фоні масового залишення окремих районів Донецької області фаховими спеціалістами та втрати кадрового потенціалу маріонеточними керівниками цих районів посередництвом репресивних органів вживаються обмежувальні заходи з попередження відтоку професійних кадрів з підприємств, що мають важливе значення для промислового комплексу регіону. З цією метою для працівників таких підприємств введено заборону на виїзд на підконтрольну Україні територію із внесенням установочних даних до відповідної бази даних, яка використовується сепаратистами у так званих пунктах переходу через лінію розмежування”, — сказав О.Слободян.

За його словами, єдиною можливістю потрапити на територію України для цієї категорії осіб є виїзд із тимчасово окупованих районів Донецької області спершу до РФ, через непідконтрольну українській владі ділянці кордону з подальшим перетином українсько-російського кордону в пунктах пропуску.

“Подібні обмеження позбавляють українських громадян отримання соціальної допомоги та пенсійних виплат, відвідування родичів та інших необхідних питань”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, пункти пропуску в зоні проведення АТО на великодні та травневі свята працюватимуть в штатному режимі, обмеження можливі лише за умов погіршення безпекової ситуації.