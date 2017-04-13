Бойовики на Донбасі ввели заборону на виїзд професійних кадрів з промислових підприємств - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Окупаційна влада на території окремих районів Донецької області ввела заборону на виїзд з окупованих територій до України професійних кадрів, які працюють на важливих промислових підприємствах. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
“На фоні масового залишення окремих районів Донецької області фаховими спеціалістами та втрати кадрового потенціалу маріонеточними керівниками цих районів посередництвом репресивних органів вживаються обмежувальні заходи з попередження відтоку професійних кадрів з підприємств, що мають важливе значення для промислового комплексу регіону. З цією метою для працівників таких підприємств введено заборону на виїзд на підконтрольну Україні територію із внесенням установочних даних до відповідної бази даних, яка використовується сепаратистами у так званих пунктах переходу через лінію розмежування”, — сказав О.Слободян.
За його словами, єдиною можливістю потрапити на територію України для цієї категорії осіб є виїзд із тимчасово окупованих районів Донецької області спершу до РФ, через непідконтрольну українській владі ділянці кордону з подальшим перетином українсько-російського кордону в пунктах пропуску.
“Подібні обмеження позбавляють українських громадян отримання соціальної допомоги та пенсійних виплат, відвідування родичів та інших необхідних питань”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, пункти пропуску в зоні проведення АТО на великодні та травневі свята працюватимуть в штатному режимі, обмеження можливі лише за умов погіршення безпекової ситуації.