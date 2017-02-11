Боевики на Донбассе получили приказ усилить давление на представителей ОБСЕ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Наблюдателям ОБСЕ препятствуют в посещении населенных пунктов, которые якобы обстреляли силы АТО. Российское командование дало указание боевикам усилить давление на представителей ОБСЕ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, передает УНН.
"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и о введении в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии относительно количества обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдателям препятствуют в посещении населенных пунктов, которые якобы обстреляли силы АТО, а также в мониторинге потенциальных мест ввоза военной техники с территории России.
"Наблюдателям не предоставляется разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторингу потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, патруль СММ ОБСЕ на нулевом блокпосту возле Горловки задержали боевики "ДНР".
Ближе к 21:00 в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что боевики отпустили сотрудников ОБСЕ, продержав 70 мин.