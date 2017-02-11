Боевики на Донбассе получили приказ усилить давление на представителей ОБСЕ - разведка

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43882 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 107958 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116407 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128282 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 147935 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160457 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123762 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139052 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189906 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291667 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.9м/с
69%
Популярные новости

Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

7 апреля, 19:25 • 6036 просмотра

На фронте 120 боевых столкновений за сутки: больше всего атак на Покровском направлении

7 апреля, 19:34 • 5068 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 7086 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 4438 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 10663 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190508 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246331 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 447940 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400484 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485867 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28374 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28032 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42705 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64979 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71771 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Боевики на Донбассе получили приказ усилить давление на представителей ОБСЕ - разведка

Киев • УНН

 • 10140 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Наблюдателям ОБСЕ препятствуют в посещении населенных пунктов, которые якобы обстреляли силы АТО. Российское командование дало указание боевикам усилить давление на представителей ОБСЕ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, передает УНН.

Боевики на Донбассе получили приказ усилить давление на представителей ОБСЕ - разведка

"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и о введении в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии относительно количества обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдателям препятствуют в посещении населенных пунктов, которые якобы обстреляли силы АТО, а также в мониторинге потенциальных мест ввоза военной техники с территории России.

"Наблюдателям не предоставляется разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторингу потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, патруль СММ ОБСЕ на нулевом блокпосту возле Горловки задержали боевики "ДНР".

Ближе к 21:00 в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что боевики отпустили сотрудников ОБСЕ, продержав 70 мин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38