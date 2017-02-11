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Бойовики на Донбасі отримали наказ посилити тиск на представників ОБСЄ - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Спостерігачам ОБСЄ перешкоджають відвідування населених пунктів, які нібито обстріляли сили АТО Російське командування дало вказівку бойовикам посилити тиск на представників ОБСЄ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook, передає УНН.

Бойовики на Донбасі отримали наказ посилити тиск на представників ОБСЄ - розвідка

"Російським окупаційним командуванням дано вказівку керівництву 1 АК (Донецьк) ЗС РФ посилити тиск на представників ОБСЄ та введення в оману членів Спеціальної моніторингової місії за кількістю обстрілів і напрямків уздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спостерігачам перешкоджають відвідування населених пунктів, які нібито обстріляли сили АТО, а також у моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території Росії.

"Спостерігачам не надається дозвіл на відвідування населених пунктів, які нібито були обстріляні силами АТО, а також створюються перешкоди моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, патруль СММ ОБСЄ на нульовому блокпості біля Горлівки затримали бойовики "ДНР".

Ближче до 21.00 у прес-службі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики відпустили співробітників ОБСЄ, протримавши 70 хв.

Українські Національні Новини

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