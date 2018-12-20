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Боевики в Донбассе пугают население "химической атакой" от ВСУ – разведка

Киев • УНН

 • 8837 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Командование незаконных вооруженных формирований усиливает психологическое давление на население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил полковник из пресс-центра Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Боевики в Донбассе пугают население "химической атакой" от ВСУ – разведка

"В общественных местах интенсивно распространяются слухи о якобы "намерениях Украины применить химическое оружие в Донбассе", – отметил прес-секретарь Минобороны.

По его словам, российские кадровые офицеры-пропагандисты активизировали работу по навязыванию обществу антиукраинских настроений, в том числе во время проведения в общеобразовательных учебных заведениях занятий по правилам поведения в случае объявления химической тревоги и активизации боевых действий.

"Информационная кампания сопровождается заявлениями представителей российских оккупационных администраций о якобы планах украинских спецслужб проводить диверсии на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлениях России", – сказал Мотузяник.

Он пояснил, что указанные, а также другие психологические акции российский оккупационный режим использует для оправдания значительных финансовых затрат на проведение "мобилизационных мероприятий" и отмены якобы в связи с военной угрозой большинства социальных программ, обещанных в ходе "избирательной кампании" в ноябре этого года.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационное командование скрыто привлекает так называемых "резервистов" к участию в боевых действиях.

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