Бойовики на Донбасі лякають населення "хімічною атакою" від ЗСУ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Командування незаконних збройних формувань посилює психологічний тиск на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У громадських місцях інтенсивно поширюються чутки про нібито "наміри України застосувати хімічну зброю на Донбасі", - зазначив речник Міноборони.
За його словами, російські кадрові офіцери-пропагандисти активізували роботу з нав’язування суспільству антиукраїнських настроїв, у тому числі під час проведення у загальноосвітніх навчальних закладах занять з правил поведінки у разі оголошення хімічної тривоги та активізації бойових дій.
"Інформаційна кампанія супроводжується заявами представників російських окупаційних адміністрацій про нібито плани українських спецслужб проводити диверсії на екологічно небезпечних підприємствах поблизу лінії зіткнення сторін з подальшим звинуваченням у злочинах Росії", – сказав Мотузяник.
Він пояснив, що зазначені, а також інші психологічні акції російський окупаційний режим використовує для виправдання значних фінансових витрат на проведення "мобілізаційних заходів" і скасування нібито у зв’язку із воєнною загрозою більшості соціальних програм, обіцяних у ході "виборчої кампанії" у листопаді цього року.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупаційне командування приховано залучає так званих "резервістів" до участі у бойових діях.