Боевики за минувшие сутки выпустили около 120 мин в районе Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера боевики устроили серию минометных обстрелов Красногоровки, во время которых было выпущено около 120 вражеских мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Обстановка остается неизменно тяжелой. Вчера утром оккупанты организовали серию минометных обстрелов Красногоровки. Они продолжались с перерывами несколько часов, было выпущено около 120 вражеских мин", - сказал он.
Также по его словам, на мариупольском направлении вчера боевики около 22:00 обстреляли Водяное. Здесь в среднем каждую минуту прилетало два артснаряда калибра 122 мм. И уже перед самой полуночью враг применил реактивную артиллерию.
Кроме этого, по Талаковке было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".
В течение дня - между 14 и 21 часами боевые действия велись в режиме низкой интенсивности. Боевики регулярно открывали огонь из легкого вооружения, а также привлекали бронетехнику. Эпицентр противостояния сместился на юг - на участок фронта Павлополь - Широкино.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, в 72-й бригаде назвали имена четырех погибших вблизи Авдеевки военных.